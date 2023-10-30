Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак Выпьем за любовь

Известный певец, композитор и поэт Игорь Николаев, зарегистрировал свой товарный знак Выпьем за любовь.

В рамках десятилетнего срока, до 2033 года, он приобрел исключительные права на данный товарный знак. Зарегестрирован по девяти классам, соответствующих международной классификации товаров и услуг.

Под своим новым брендом Выпьем за любовь, Игорь Николаев получает свободу для продажи различных алкогольных и безалкогольных напитков, включая вина, ликёры, медовуху и другие. Кроме того, ему открываются возможности для проведения маркетинговых исследований и предоставления рекламных услуг.