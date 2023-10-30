Россиянин стал мэром колумбийского города Тунха

Михаил Краснов, профессор экономики, который преподает в университете, избран мэром города Тунха в Колумбии, где проживает уже более десяти лет.

Став кандидатом на должность главы города, он получил поддержку 32% избирателей, благодаря чему стал мэром.

В своей избирательной программе Краснов обещал улучшить инвестиционный климат в регионе, привлекая зарубежные инвестиции и расширяя сотрудничество с международными компаниями. Он также подчеркнул, что, хотя Колумбия не привыкла видеть иностранцев в политической сфере, у него не возникло никаких проблем при регистрации кандидатом.