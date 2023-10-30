На Волочкову не стали заводить дело из-за шпагата на истребителе

Согласно информации, опубликованной в источнике SHOT, проверка, проведенная Следственным комитетом и МВД, не выявила состава уголовного преступления в фотографии балерины Анастасии Волочковой, на которой она изображена с закинутой ногой на символе воинской славы.

Ранее активисты обвинили Волочкову в попирании духовных ценностей. По уточненной информации, истребитель, на котором балерина заняла позу полушпагата, не является памятником Великой Отечественной войны, а используется для съемок фильмов. Важно отметить, что сама артистка не приняла решение извиниться за этот инцидент и удалить социальные сети данное фото.