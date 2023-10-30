Массовый сбой произошел сегодня в мессенджере Telegram

Согласно отчетам ресурса DownRadar, сегодня в России возникли проблемы с функционированием популярного мессенджера Telegram.

Пользователи заметили некорректную работу мессенджера примерно с трех часов ночи по московскому времени.

Источники свидетельствуют, что большинство сообщений о проблемах поступили из Ростова-на-Дону и Краснодара. Кроме того, сбои были замечены также в Москве, Волгограде, Сочи и других городах России.