В Индии при аварии на железнодорожном пути погибло 13 человек

Железнодорожная трагедия произошла в Индии, в результате столкновения двух поездов. В результате инцидента несколько пассажирских вагонов сошли с рельсов.

В этой трагедии погибло 13 человек. Причина, лежащая в основе этого происшествия, – человеческий фактор. Машинист одного из составов не смог своевременно заметить зеленый сигнал светофора и не успел запустить состав, в результате в него врезался следовавший за ним другой поезд.