Умер актер сериала Друзья

Известный актёр Мэттью Перри, знаменитый своей ролью Чендлера в популярном сериале "Друзья", скончался на 54-м году жизни.

В полиции сообщили, что его тело было обнаружено в гидромассажной ванне в доме в Лос-Анджелесе. Согласно сообщениям портала TMZ, вероятной причиной смерти могло стать утопление, вызванное сердечным приступом, однако в настоящее время нет официальных заявлений.

Мэттью Перри стал наиболее известным благодаря его роли Чендлера Бинга в сериале Друзья. Актер так же известен по ролям в фильмах "Девять ярдов", "Папе снова 17" и "Триумф: История Рона Кларка". Он также озвучивал персонажа Бенни в видеоигре Fallout: New Vegas.