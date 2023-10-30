Умерла внучка Максима Горького, актриса Дарья Пешкова

Актриса Дарья Пешкова, внучка Максима Горького, ушла из жизни в возрасте 96 лет. Об этом информировали в пресс-службе Вахтанговского театра.

Дарья Пешкова родилась в 1920-х годах в Неаполе, в семье Максима Пешкова, сына писателя Максима Горького, известного также как Алексей Пешков. В 1930 году семья переехала в СССР, отвечая на приглашение Сталина. За дела репатриации стоял отец актрисы, который скончался вскоре после возвращения на родину.

В учебных заведениях Пешкова училась с дочерью министра иностранных дел Вячеслава Молотова. Ее старшая сестра Марфа вступила в брак с сыном Лаврентия Берии, ученого по имени Сергей Гегечкори.

В 1945 году Дарья Прокофьевна поступила в Театральное училище имени Б. Щукина, преподавателем которого была народная артистка РСФСР Анна Орочко, известная по фильму «Алые паруса». Сразу после выпуска Пешкову приняли в коллектив Вахтанговского театра, с которым она сотрудничала в течение 75 лет.

За все это время актриса исполнила более пятидесяти ролей на сцене. Дарья Пешкова стала известна в спектаклях «Идиот», «Анна Каренина» и «Живой труп». Коллеги называли ее настоящей театральной мастерицей до последних дней ее жизни.