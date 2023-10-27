В школах будут запрещены мобильные телефоны, кроме экстренных сучаев

В Государственной думе недавно поступил законопроект, направленный на ограничение использования мобильных телефонов в школах. Документ уже доступен на портале системы обеспечения законодательной деятельности.
Согласно нововведениям, учащимся будет разрешено пользоваться мобильными телефонами только в учебных целях или в случае чрезвычайной ситуации.
Пояснительная записка, прилагаемая к данному законопроекту, ясно указывает на то, что такие ограничения помогут школьникам быть менее отвлеченными во время занятий.
Инициаторы данной идеи также уверены, что принятие закона не потребует дополнительных финансовых затрат.
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