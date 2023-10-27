В России мужчины будут иметь право голоса о прерывании беременности

В период с января по август 2023 года количество абортов, оплаченных Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС), сократилось на 5% в сравнении с прошлым годом, остановившись на отметке в 183 400 случаев.

Эту информацию поделилась заместитель председателя ФОМС Ольга Царева во время круглого стола в Госдуме.

РПЦ внесла законодательное предложение, направленное на ограничение срока, до которого женщины имеют право производить аборт. Инициатива предлагает запретить осуществление аборта после 8 недель беременности. Кроме того, согласно планам РПЦ, принятие решения о возможности проведения аборта следует доверить супругу.