В вспыхнувшем пожаре гостиницы на юго-западе Москвы спасли 8 человек

В районе Ясенево, на юго-западе Москвы, удалось спасти восемь человек из горящей гостиницы.

Еще пятнадцать человек были успешно эвакуированы. Инцидент произошел на Литовском бульваре, где на последнем этаже трехэтажного отеля начался пожар. Первые сообщения о возгорании поступили в 11:50 по московскому времени. Благодаря оперативным действиям сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), огонь был локализован в 12:22, а пожар полностью потушен вскоре после этого. Важно отметить, что никто из постояльцев и персонала гостиницы не пострадал. Причины возгорания не сообщаются.