Тейлор Свифт самая богатая и успешная певица Планеты

По данным исследования Bloomberg, сумма общего состояния Тейлор Свифт превысила миллиард долларов.
Необычайный доход певицы стал возможным благодаря разным источникам дохода, включающим продажи ее альбомов, доли от потокового прослушивания ее песен, прибыль от концертных выступлений, продажи фирменных товаров и доходы от ее имущества.
На данный момент Тэйлор Свифт является самой популярной певицей на планете. Заявленный доход в миллиард долларов пока не зафиксирован на сайте Celebrity Worth Net, там по-прежнему значится сумма в 800 миллионов долларов
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