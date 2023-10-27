Shaman признался в любви к воровской песне

Известный артист Shaman (Ярослав Дронов), рассказал о своей любви к русскому "шансону".

По информации Пятого канала, музыкант посетил город Тверь и неожиданно для всех пришел с цветами к могиле Михаила Круга, автора известной блатной песни "Владимирский централ", который был убит в 2002 году.

Когда Михаила Круга уже не стало, Ярославу Дронову было всего 11 лет. Тем не менее через некоторое время роль Михаила Круга в его жизни стала заметной. Shaman признался, что вначале своей карьеры певцом он выступал в ресторане в Новомосковске. Вечерами, находясь на сцене, он исполнял песни Михаила Круга, которые были очень популярны у аудитории. Именно благодаря этому опыту он нашел свою музыкальную направленность и стал известным исполнителем патриотических композиций, таких как "Я русский" и "Встанем".