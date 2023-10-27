На Камчатке произойдет извержение вулкана

Специалисты из Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук предупредили о предстоящем усилении взрывной активности Ключевского вулкана на Камчатке.

Ученые считают, что это может привести к извержению, при котором столб пепла поднимется на высоту до 12 километров, а также приведет к образованию масштабных грязевых потоков из-за таяния ледника.

В связи с этим, ученые настоятельно рекомендуют воздержаться от посещения Ключевского вулкана.