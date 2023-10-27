Андрей Макаревич избавился от всей недвижимости в России

Андрей Макаревич (признан в РФ иноагентом), принял решение отказаться от всей своей недвижимости на территории страны.

В соответствии с сообщением Telegram-канала SHOT, Андрей передал свою долю в квартире на Ленинском проспекте своему сыну, а загородный особняк в поселке Павлово Истринского района зарегистрировал на имя своей сестры. Как результат, квартира возле памятника Юрию Гагарину осталась во владении сына, его матери и бывшей жены. Официальный договор о передаче особняка между Андреем и его сестрой был заключен восемь месяцев назад.