В Якутии школьникам запретили праздновать Хэллоуин

В школах Якутии согласно распоряжению местного министерства образования и науки стало официально запрещено отмечать Хэллоуин.

Документ, подписанный первым замминистра Алевтиной Аргуновой, указывает на необходимость проведения образовательных и духовно-нравственных мероприятий, а также развития идей патриотизма и сохранения исторического наследия. Такое решение ранее не принималось в регионе.