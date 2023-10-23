В России введут единые правила закона о тишине

Доработанный законопроект, касающийся вопроса о тишине, будет представлен в Государственную Думу в понедельник, 23 октября. Он предусматривает введение единых правил, которые в настоящий момент отсутствуют, а именно запрет на шум с 23:00 до 7:00.

Документ также определит унифицированное время для шумных строительных работ, которое будет с 9:00 до 19:00 только в будние дни. Также будет обязателен перерыв с 13:00 до 15:00.

Кроме того, уточняется, что изменения затронут и соблюдение самого закона. Жильцы будут иметь право выбирать ответственного лица на собраниях, которое сможет составлять акты о нарушении закона и передавать их правоохранительным органам.

Органы власти также предлагают штрафы для нарушителей: от 500 до 2 000 рублей для граждан за первое правонарушение, от 5 000 до 10 000 рублей для должностных лиц и от 20 000 до 50 000 рублей для юридических лиц.

Председатель ЛДПР, Леонид Слуцкий, заявил:

- Мы не стремимся преследовать тех, кто просто шумит. Важно, чтобы люди имели возможность комфортно отдыхать после тяжёлого рабочего дня и не вынуждены были слушать непомерно шумных соседей. Наш законопроект включает необходимые правовые механизмы.