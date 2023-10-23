Калуга Обнинск
Главная Новости Россия и мир
История Калуги Статьи

В России введут единые правила закона о тишине

Известия, фото RTVI, соцсеть
Опубликовано: 23.10.2023 14:01 0 91
В России введут единые правила закона о тишине

Доработанный законопроект, касающийся вопроса о тишине, будет представлен в Государственную Думу в понедельник, 23 октября. Он предусматривает введение единых правил, которые в настоящий момент отсутствуют, а именно запрет на шум с 23:00 до 7:00.

Документ также определит унифицированное время для шумных строительных работ, которое будет с 9:00 до 19:00 только в будние дни. Также будет обязателен перерыв с 13:00 до 15:00.

Кроме того, уточняется, что изменения затронут и соблюдение самого закона. Жильцы будут иметь право выбирать ответственного лица на собраниях, которое сможет составлять акты о нарушении закона и передавать их правоохранительным органам.

Органы власти также предлагают штрафы для нарушителей: от 500 до 2 000 рублей для граждан за первое правонарушение, от 5 000 до 10 000 рублей для должностных лиц и от 20 000 до 50 000 рублей для юридических лиц.

Председатель ЛДПР, Леонид Слуцкий, заявил:

- Мы не стремимся преследовать тех, кто просто шумит. Важно, чтобы люди имели возможность комфортно отдыхать после тяжёлого рабочего дня и не вынуждены были слушать непомерно шумных соседей. Наш законопроект включает необходимые правовые механизмы.

Известия, фото RTVI, соцсеть
Опубликовано: 23.10.2023 14:01 0 91
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Калужская сбытовая компания за 9 месяцев года установила свыше 21 тысячи индивидуальных приборов учета
Интернет «Ростелекома» пришел в 1200 домохозяйств «Села Совхоз Победа»
Через годы, через расстояния: «Родные люди» встретятся в Wink 17 октября
Калужская сбытовая компания: передавайте показания приборов учета своевременно и правильно!
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Как выбрать автошколу для обучения
Где выгодно купить грунтовый анкер KVL
Что такое курсы итальянского онлайн?

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru