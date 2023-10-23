Воды в Стамбуле осталось на 57 дней

Уровень запасов воды в водохранилищах, обеспечивающих главный турецкий город Стамбул, сократился до 20% в понедельник, по данным РИА Новости.

Этот объем даст возможность обеспечить город водой еще в течение 57 дней без осадков. İSKİ, управляющая водными ресурсами и канализацией Стамбула, сообщила, что степень заполненности водохранилищ составляет 20,6% (180 миллионов кубических метров из 868 миллионов). Начиная с апреля текущего года, запасы воды в водохранилищах Стамбула постоянно уменьшались, начавшись с отметки 48,5%.