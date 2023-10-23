Тарифы на домашний интернет вырастут на 15% в 2024 году

Согласно сообщению от TelecomDaily, руководители ведущих российских интернет-провайдеров утверждают, что тарифы на домашний интернет и другие услуги фиксированной связи в РФ предположительно вырастут на уровне 10–15% и даже выше в 2024 году.

Причиной такого роста бизнес-сектор видит в росте затрат, в первую очередь, издержек, связанных с приобретением оборудования, чьи цены увеличились в результате отказа многих зарубежных поставщиков. Эксперты также высказывают мнение о росте операционных расходов, арендной платы и затрат на логистику. Важно отметить, что несмотря на предполагаемый рост, тарифы на связь в РФ по-прежнему остаются одними из самых низких в мировом масштабе.