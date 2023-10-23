Половине россиян не хватает зарплаты на основные нужды

Данные, полученные от аналитиков сервиса hh.ru, показывают, что 45% россиян больше не могут удовлетворить свои основные потребности на свою текущую зарплату. Еще 36% опрошенных с трудом справляются с покрытием своих основных нужд с помощью своей зарплаты.

Исследование было проведено в начале октября среди 4934 работников и соискателей работы в России. Результаты показали, что только 20% респондентов могут позволить себе покупать все необходимое на свою зарплату. Это значение существенно уменьшилось по сравнению с 2021 годом, когда оно составляло 36%. В то же время, 25% россиян испытывали недостаток средств для удовлетворения своих основных потребностей.

Более половины (56%) опрошенных, которые не были удовлетворены своей зарплатой, заявили, что им не хватает более 20 тысяч рублей ежемесячно, чтобы покрыть все свои нужды. Еще 23% оценили недостаток в сумме до 20 тысяч рублей, а 21% - в 15 тысяч рублей. В основном о необходимости зарабатывать больше говорили жители Москвы (26%), Томской области (24%), Татарстана и Приморского края (по 23%).

Ранее аналитики центра "Зарплата.ру" сообщили, что большинство россиян мечтают о зарплате от 133 тысяч рублей в месяц. Жители Тюменской области имели самые высокие финансовые ожидания - 221 тысячу рублей в месяц. Опрошенные из Москвы и Московской области составляли вторую статистическую группу с ожиданиями в размере 193 тысяч рублей, а жители Башкортостана - третью с ожиданиями в размере 170 тысяч рублей.