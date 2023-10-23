У подростка обнаружена пулька в виске, с которотот проходил около 20 дней

В Санкт-Петербурге матерью восьмиклассника была обнаружена металлическая пуля в виске ее сына. По информации портала "Фонтанка", юный подросток не подозревал о наличии этого опасного предмета примерно две недели.
Мать немедленно доставила своего сына в больницу, где произвели осмотр и состояние ребенка признали удовлетворительным. Хотя ситуация несомненно потрясла всю семью, представители правоохранительных органов начали расследование этого происшествия.
Следствие установило, что школьника напали неизвестные лица, вид которых, по описанию, соответствует возрасту 15-16 лет. Атакующие использовали пневматическое оружие, стреляя в голову и грудь ребенка.
Проводится дополнительный анализ по данному инциденту, однако на данный момент налицо связь нападавших с футбольными фанатами. Предварительные данные свидетельствуют о том, что у нападавших были сумки известного бренда Stone Island, часто предпочитаемого этой категорией любителей спорта.
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