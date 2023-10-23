Леонид Агутин требует один миллион долларов с блогера, который назвал певца масоном

Певец и композитор Леонид Агутин требует дополнительный миллион рублей за судебные издержки от блогера Ильи Мамаева, который в 2020 году обвинил артиста в сатанизме и заговоре с масонами.

Сообщается, что сторона Мамаева умышленно затягивала дело, обманув исходные данные о своем местонахождении. После трех лет разбирательств суд удовлетворил требование Агутина, и теперь певец желает взыскать компенсацию расходов в размере 1 096 000 рублей.

Вспомним, что в 2020 году блогер Илья Мамаев обвинил Леонида Агутина в психопрограммировании зрителей через клип "Включите свет", а также заявил, что певец является масоном. Агутин подал иск на компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей, и суд удовлетворил его требование, обязав блогера удалить порочащий репутацию ролик и опровергнуть обвинения.