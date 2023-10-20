Яндекс карты начали указывать автомобилистам стоимость платных дорог

После модернизации софта при построении маршрута теперь указывается цена, которую нужно будет заплатить при проезде по выстроенному маршруту с учетом платных магистралей.

- Это позволяет водителям заранее оценить расходы или выбрать маршрут без платных дорог, если это возможно, — прокомментировали в пресс-службе. Там уточнили, что приводится стоимость проезда для легковой машины, при этом расценки указываются только для того участка, который нужно проехать.

Также учитывается и время прибытия. Например, если водитель строит маршрут утром, а до платного участка должен доехать только вечером, приложение покажет стоимость проезда, актуальную для вечернего тарифа.

Пресс-служба также уточнила, что функция уже доступна в новой версии приложения на iOS и Android. Функция работает также и при прокладывании маршрута на компьютерах и ноутбуках.