Из-за конфликта в Израиле, россияне не отказываются летать в Египет

В соответствии с данными опросов TourDom.ru, всего 14% отказываются от поездок в Египет из-за страха перед конфликтом на ближнем востоке. Туристов также останавливают недавние нападения акул, а также бомбардировки соседней Палестины. События заставляют некоторых людей выбрать другую страну для отдыха, особенно если они планируют провести его вместе с детьми.

Снижение цен на туры в Египет также привлекает российских туристов. По информации из российской туриндустрии, предложения от операторов на поездки в Египет за прошлую неделю подешевели примерно на 25%. Стоимость недельного тура на двоих составляет около 110 тысяч рублей и включает перелет и проживание в пятизвездных отелях по системе все включено. Кроме того, уже началось бронирование туров в Египет на зимний период, и отели предоставляют скидки на бронирование до 20%.

Цены снизились на другие направления, такие как Турция и ОАЭ, согласно данным OnlineTur.ru. Там за последние месяцы расценки снизились в среднем на 20%.