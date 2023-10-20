В сети появился трейлер сиквела Трех мушкетеров с Евой Грин. Видео

На канале французской киностудии Pathe появился трейлер картины "Три мушкетера: Миледи".

По сюжету второй части дилогии по мотивам произведения Александра Дюма, Констанцию похищает Миледи, которую сыграла Ева Грин, на глазах у Д`Артаньяна. Чтобы спасти свою возлюбленную, мушкетер объединяет свои усилия с Миледи Винтер.

Российская премьера фильма назначена на 1 февраля 2024 года.