Певица Адель поделилась с поклонниками своим откровенным признанием

Британская певица Адель (Адель Лори Блу Эдкинс) рассказала своим поклонникам, что уже более трех месяцев не употребляет алкоголь.

- Я попрощалась с выпивкой. Примерно три с половиной месяца назад, - сказала она в интервью The Independent.

Однако, несмотря на отказ от вредной привычки, Адель признается, что ей без крепких напитков скучно. Певица добавила, что была практически алкоголичкой и сейчас скучает по моментам, когда могла наслаждаться своим любимым Виски сауэр.

Адель откровенно признается, что пандемия COVID-19 и сопутствующий карантин усугубили её пристрастие к алкоголю. В то время она могла выпить целых четыре бутылки вина до 11 утра.