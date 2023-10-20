Флоридские строители нашли затонувшую лодку XIX века

Строители во Флориде обнаружили останки затонувшей деревянной рыбацкой лодки XIX века, сообщает газета The Guardian.

Археологи потратили несколько дней на раскопки и сумели извлечь из земли фрагменты этого судна, которое неплохо сохранилось после такого длительного пребывания под водой.

Археолог Джеймс Дельгадо рассказал, что найденная лодка представляет собой небольшое парусное судно с одной мачтой, протяженностью от 7,3 до 8,5 метров, которое было использовано жителями Сент-Огастина, города, основанного в 1565 году, для рыболовства и добычи других морских существ.

В ходе исследования обнаруженные на борту лодки археологи нашли кожаную обувь, несколько монет XIX века, а также части керосиновой лампы и кокосовые скорлупы, которые возможно использовались моряками в качестве посуды.