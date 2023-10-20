Ученые зафиксировали на камеру пляски тел в гробах умерших

Исследователи из Австралийского центра тафономических экспериментальных исследований (AFFTER) обнаружили, что движения тел в гробах после смерти могут быть вызваны естественными процессами разложения.

В ходе исследования было установлено, что тела танцуют, когда мумифицируются и связки высыхают. Ученые отмечают, что это явление не имеет связи с мистикой.

Изначально ученые планировали зафиксировать на камеры процесс разложения, для этого они поместили в гробы с умершими камеры, которые включались каждые полчаса в течение 17 месяцев.