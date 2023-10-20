В суде рассматривается дело по факту подготовки покушения на журналиста Владимира Соловьева

Первое уголовное дело, связанное с планом убийства известного тележурналиста Владимира Соловьева, поступило во Второй Западный окружной военный суд в Москве.

Василию Стрижакову предъявлены шесть статей УК РФ, по информации, полученной от суда, включая незаконный оборот оружия, незаконное изготовление оружия, незаконный оборот взрывчатых веществ, незаконное изготовление взрывчатых веществ, участие в террористической организации и приготовление к убийству.

Шесть человек, граждан России и участников запрещенной в стране неонацистской террористической группировки National Socialism/White Power, были задержаны в связи с планированием убийства Соловьева, которое предполагалось осуществить путем взрыва его автомобиля на территории Москвы. Участники преступления намеревались скрыться за рубежом после совершения убийства.

Отмечается, что Стрижаков ранее был осужден за участие в другом убийстве и нескольких нападениях, совершенных из-за межнациональной и межрасовой ненависти.