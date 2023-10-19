Ветераны рок-сцены, британская группа The Rolling Stones выпустили свой первый за 18 лет альбом "Hackney Diamonds".

Предыдущий студийный альбом полностью состоящий из оригинального материала выходил в 2005 году. После чего следовали сборники, концертные альбомы и альбом блюзовых кавер-версий.

Новый альбом был записан с привлечением таких знаменитостей, как Пол Маккартни, Лэди Гага, Элтон Джон, Стиви Уандер. В том числе на альбоме впервые с 1991 года записал партию бас-гитары экс-участник группы Билл Уайман. В двух песнях на диске звучит партия барабанов Чарли Уотса, который скончался в 2021 году.

Музыкальный критик газеты The Times Уилл Ходжкинсон назвал альбом лучшим со времен диска "Some Girls" 1978 года, добавив, что диск звучит как совокупность всего того, что делает группы великой.