Ветераны рок-сцены, британская группа The Rolling Stones выпустили свой первый за 18 лет альбом "Hackney Diamonds".
Предыдущий студийный альбом полностью состоящий из оригинального материала выходил в 2005 году. После чего следовали сборники, концертные альбомы и альбом блюзовых кавер-версий.
Новый альбом был записан с привлечением таких знаменитостей, как Пол Маккартни, Лэди Гага, Элтон Джон, Стиви Уандер. В том числе на альбоме впервые с 1991 года записал партию бас-гитары экс-участник группы Билл Уайман. В двух песнях на диске звучит партия барабанов Чарли Уотса, который скончался в 2021 году.
Музыкальный критик газеты The Times Уилл Ходжкинсон назвал альбом лучшим со времен диска "Some Girls" 1978 года, добавив, что диск звучит как совокупность всего того, что делает группы великой.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.