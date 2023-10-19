Илон Маск восхитился Питерским метро

В своей соцсети X, Илон Маск выразил восхищение публикации в которой опубликовано видео снятое на станции Автово в Санкт-Петербурге.

Видео было опубликовано в сообществе Culture Critic, в описании к посту говорилось:

- Так должны выглядеть станции метро. Маск поставил эмодзи - 100, что означает полное согласие с утверждением. Короткий комментарий миллиардера набрал более двух тысяч лайков.

Станцию Автово построили в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), в 1955 году.