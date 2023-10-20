Грузия готовится к ядерной войне

Правительство разработало специальный план для каждого ведомства в случае ядерной войны. Например, Минздрав предоставил список лекарств, которые будут распределены населению, и разработал алгоритм скорой помощи пострадавшим.

- Ситуация в регионе может привести к применению ядерного оружия, поэтому нам необходимо вести осторожную и основанную на разумных решениях политику, - дополнил Григол Лилуашвили.