Австралийский телескоп зафиксировал самый мощный сигнал от пришельцев

В созвездии Скульптора, австралийский радиотелескоп ASKAP поймал самый далёкий и мощный FRB-всплеск в истории, источник которого находится на рекордном расстоянии от Земли – 7,83 миллиарда световых лет.

Это открытие, получившее название FRB 20220610A, значительно расширило наши представления о предельной мощности таких всплесков. Согласно пресс-службе Европейской Южной обсерватории (ESO), точное расположение источника было установлено с помощью телескопа ASKAP, что позволило обнаружить его на ночном небе с помощью оптического телескопа VLT.

Источником оказалась древняя галактика, находящаяся на рекордном расстоянии от нас по сравнению с другими локализованными источниками FRB-всплесков. Ученые отмечают, что этот радиосигнал пришельцев является одним из самых энергичных в истории наблюдений, испустив энергию, эквивалентную суммарному излучению Солнца за 30 лет всего за долю секунды. Этот рекордный всплеск превзошел предыдущий рекорд дальности на 50%.