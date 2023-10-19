Около 620 млн рублей будет выплачено победителям зимней Спартакиады

Зимняя Спартакиада, которая пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года, обещает стать большим спортивным событием для спортсменов и тренеров. Согласно заявлению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, общая сумма призового фонда составит около 620 млн рублей.
Спортсмены, занявшие призовые места, смогут рассчитывать на достойные денежные награды. Количество получаемых средств будет зависеть от медали, которую они заработают во время соревнования. В прошлом году победители летней Спартакиады, завоевавшие золото, получили 311 тысяч рублей.
Всего в рамках этого спортивного мероприятия будет разыграно 108 комплектов наград, а бороться за них будут около 2,5 тысячи атлетов. Спартакиада предлагает широкий спектр дисциплин, среди которых биатлон, бобслей, скелетон, керлинг, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, ски-альпинизм, сноуборд, фигурное катание, фристайл и хоккей.
Соревнования будут проходить на территории пяти российских регионов: Красноярского края, Краснодарского края, Тюменской области, Свердловской области и Челябинской области.
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