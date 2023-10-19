В России создадут Центры для одаренных детей

В различных регионах Российской Федерации планируется создание специализированных Центров для одаренных детей. Вице-премьер РФ, Татьяна Голикова, объявила, что к 2024 году эти учреждения будут открыты в 85 субъектах страны, а с 2025 года они будут расширяться и на новые регионы.

В рамках национального проекта Образование уже создано 76 таких Центров, которые уже сегодня обеспечивают образование и поддержку для 455 тысяч детей. Кроме того, известно, что оздоровительно-образовательные центры Артек, Орленок, Океан и Смена принимают около 100 тысяч детей ежегодно.

В Севастополе уже начала работу филиал Артека - Корсунь на базе Херсонеса, что произошло по поручению руководителя государства. Следующим филиалом, который планируется ввести в эксплуатацию, предположительно, будет Красная гвоздика в Запорожской области. Важно отметить, что также существуют федеральные центры, такие как Алые паруса для детей с ограниченными возможностями здоровья, и центр Печоры в Псковской области.



Центры для одаренных детей направлены на поддержку выдающихся учеников в области искусства, спорта, естественно-научных и технических дисциплин. Они создаются на подобие всероссийского образовательного центра Сириус в Сочи, который служит постоянной площадкой для молодых талантов. Любой ребенок в возрасте от 10 до 17 лет может претендовать на поездку в Центр, независимо от материального положения своих родителей, на основе результатов школьных олимпиад, всероссийских конкурсов и спортивных соревнований.