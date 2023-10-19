Против автора Масяни возбудили уголовное дело

Следователи Следственного комитета в Санкт-Петербурге заявили о возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя, который преднамеренно распространял публичные призывы к действиям, направленным против безопасности государства.

В пресс-службе Главного следственного управления СК России по городу подтвердили информацию о начатом деле по статье 280.4 Уголовного кодекса РФ. Как сообщили в правоохранительных органах, Олег Куваев, создатель анимационного сериала Масяня, является фигурантом этого дела. Ранее сам Куваев утверждал, что не имел информации о возбуждении уголовного дела против него.

По сведениям Telegram-канала Mash на Мойке, уголовное дело было открыто в связи с роликом, размещенным 56-летним мультипликатором на YouTube. В опубликованном ролике персонаж Масяня призывал российских солдат сдаться с помощью сайта, поддерживаемого Вооруженными силами Украины. Следует отметить, что на данный момент Олег Куваев находится за пределами Российской Федерации.