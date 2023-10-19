Умер клоун Сергей Гладков

Скончался клоун Сергей Гладков, известный по роли мужика из телепрограммы "Деревня дураков" юмористического журнала "Каламбур". Ему было 60 лет.

Помимо клоунских ролей в юмористических проектах, Сергей занимался звукорежиссурой, был сценаристом многих сериалов и фильмов. Создал 60 серий мультипликационного сериала S.O.S.