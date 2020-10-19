Поход к зубному станет дороже на 30%

В России ожидается повышение цен на стоматологические услуги минимум на 30%. Причиной такого роста является нехватка материалов, поскольку российские аналоги хуже по качеству и их запасы уже находятся на исходе. Кроме того, негативно сказываются растущий курс валюты и проблемы с логистикой.

В настоящее время почти не осталось стоматологических клиник, где можно получить анестезию без адреналина, подходящую для беременных женщин и людей с аллергией. Стоимость импортных обезболивающих препаратов за последний год выросла вдвое. Кроме того, стоимость имплантатов также увеличится: цены на швейцарские импланты повысятся на 30%, а на бюджетные корейские аналоги — на 10-15%.