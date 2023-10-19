Мужчина притворился манекеном и обокрал торговый центр

Мужчина, притворившийся манекеном в одном из торговых центров Варшавы, был задержан за кражу нескольких магазинов после их закрытия. Инцидент был зафиксирован в публикации на страницах издания Notes From Poland.
Охранники, заметив на камерах наблюдения незнакомца, рыщущего по коридорам и магазинам, вызвали полицию. Перед приходом стражей порядка, злоумышленник встал на пост около одной из витрин притворившись манекеном, держа в руках сумку.
После того как посетители и продавцы покинули торговый центр, вор направился к ломбарду и забрал все ювелирные изделия, выставленные на витрине. Затем он украл еду и напитки из закрытого бара, после чего продолжил свои прогулки внутри универмага. Проникнув внутрь магазина одежды через поднятые рольставни, злоумышленник сменил свою одежду на новую. Однако на этом этапе его заметила охрана.
По дороге в бар, 22-летнего преступника задержали охранники и передали полиции. Помимо украденных ювелирных изделий, у мужчины нашли значительную сумму денег, предположительно, вытащенной из кассы одного из магазинов. Молодого преступника арестовали на несколько месяцев, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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