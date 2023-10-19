Предприниматель Ким Дотком уверен, что США проиграет России

Немецкий предприниматель Ким Дотком высказался в социальных сетях о необходимости более мягкой политики Соединённых Штатов Америки, чтобы избежать военного конфликта со странами, такими как Китай, Россия и исламским миром.

По мнению Доткома, Вашингтон не сможет одновременно выиграть с Китаем, Россией и исламским миром.

- Если Белый дом не изменит свою позицию, столкновение станет неизбежным, - подчеркнул Дотком.

Он также подчеркнул, что мир находится в настоящее время в крайне сложной ситуации.