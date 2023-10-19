Жителю США выписали штраф в 1,4 млн долларов за превышение скорости

Житель Соединенных Штатов, Коннор Кейто, получил штраф в размере 1,4 миллиона долларов за превышение скорости на 56 километров в час.
Кейто обратился в суд, чтобы выяснить, не была ли допущена ошибка. Однако представители судебных органов уверили нарушителя, что всё было указано правильно, предложив ему оплатить штраф электронно или явиться в суд.
Позднее стало известно, что суды штата Джорджия (где было совершено превышение скорости) намеренно завышают размеры штрафов, чтобы заставить водителей появляться в суде. Автоматическая система, выполняющая выдачу штрафов, автоматически добавляет 999 тысяч долларов и государственную пошлину к сумме штрафа. Однако после явки в суд, штраф моментально аннулируется. Интересно отметить, что согласно закону, штраф за превышение скорости не может превышать 100 долларов.
Представители администрации Джорджии пояснили, что крупные штрафы налагаются на всех нарушителей, превысивших скоростной режим на 56 километров в час. Конкретно в случае с Кейто, его автомобиль двигался со скоростью 144 километра в час на участке, где разрешена максимальная скорость 90 километров в час.
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