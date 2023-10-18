В Таиланде погиб известный DJ Schtaer

На Таиландском острове Пханган утонул известный екатеринбургский ди-джей Павел Штаер.

В ночь с 15 октября на 16 октября он пропал, заявили его друзья. Позже стало известно, что он упал в воду с пирса и плыл на другую сторону берега. Его пытались вытащить, но видимо от злости и отчаянья он сопротивлялся помогающим.

Павел плавал достаточно долго, его видели в нескольких местах. Он хватался за сваи пирса, затем плыл рядом с лодкой в сторону берега, после чего пропал из виду. Позже его тело было найдено.