Сергей Лавров порекомендовал россиянам отдых в КНДР

На вопрос посоветовал бы он отдых в КНДР российским туристам, министр МИД РФ ответил положительно.

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