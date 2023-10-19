Приемный сын Стаса Намина убил брата и бабушку

Стас Намин, основатель групп Парк Горького и Цветы, в эксклюзивном интервью Газете.Ru, сказал, что его приемный сын, Роман, убивший тещу и родного сына музыканта, всегда был мерзким человеком. Намин отметил, что он не поддерживал с ним никаких контактов многие годы и никогда не считал его своим родственником.

- Я только что узнал об этой ужасной трагедии! Роман никогда не был моим сыном, он является сыном моей бывшей жены от ее предыдущего брака, — заявил музыкант.

В селе Крюково, Истринского района, стало известно, что сын и теща известного рок-музыканта Стаса Намина найдены мертвыми. 85-летняя Полина Ткаченко была убита ударом в грудь, а Артему Микояну нанесли многочисленные колото-резаные раны. При этом, следы потасовки обнаружены не были, а все вещи остались на прежнем месте в доме.

Обвиняемый в преступлении, Роман Микоян, был задержан незамедлительно после совершения преступления. Как сообщает издание Shot, во время допроса он признался, что не смог выдержать критики от родственников и решил убить их. В отношении Романа Микояна заведено уголовное дело.