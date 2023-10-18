В центре Санкт-Петербурга 19-летний юноша обстрелял школу

В Санкт-Петербурге, в центре города 19-летний житель, ночью, несколько раз обстрелял школу из своего окна в Соляном переулке.

Сначала нарушитель испугался и затаился, но позже принял решение явиться в полицию. Выяснилось, что он собирался просто разрядить свой пневматический пистолет, забыв, что в нем были металлические пули.

Полиция проводит проверку данного инцидента. Ранее сообщалось, что в Петербурге около метро во время стрельбы ранили юношу.