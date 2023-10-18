Самолет летевший из Дели экстренно приземлился в Шереметьево

Экипажу самолета компании Air India, выполняющего рейс из Дели в Лондон, пришлось совершить экстренную посадку в Москве из-за одного из пассажиров, которому стало плохо во время полета. Об этом сообщает информационный портал SHOT.

По данным канала, Boeing 787 следовал в Лондон, пролетая над территорией России, когда одному из пассажиров стало плохо. В связи с этим, экипаж самолета принял решение осуществить посадку в Московском Шереметьево.

На 10:10 самолет успешно приземлился в Москве. Пассажир, чувствующий себя плохо, был немедленно доставлен в местную больницу в Химках. Самолет готовится продолжить свой перелет в Лондон.