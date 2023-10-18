Актеру Алеку Болдуину вновь выдвинуты обвинения в непреднамеренном убийстве

Прокуратура Нью-Мексико возобновила обвинения в непреднамеренном убийстве Галины Хатчинс против актера Алека Болдуина. Инциндент произошел на съемках фильма «Ржавчина».

Согласно новым доказательствам, предоставленным прокурорами Кари Моррисси и Джейсоном Льюисом, обстоятельства смерти оператора были пересмотрены. В ближайшее время планируется проведение судебного заседания с присяжными, которые в конечном итоге примут решение по этому делу. Если будет доказано виновность актера, ему грозит до 18 месяцев тюремного заключения.

21 октября 2021 года Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс на съемках фильма "Ржавчина", которая скончалась в больнице. Был ранен помощник режиссера Джоэл Соус. Несмотря на то, что команда фильма объяснила трагедию неисправностью реквизита, муж Галины Хатчинс подал на актера иск в суд.