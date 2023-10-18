Красноярский фермер вырастил самую большую морковь в России

Фермер из Красноярска вырастил самую большую морковь в России. Ее вес составил 2,6 килограмма, что больше предыдущего рекорда, который был зафиксирован в Нижегородской области. Вес корнеплода предыдушего рекордсмена был 2,1 килограмм.

Мировой рекорд до сих пор не побит. Американскому фермеру из Миннесоты удалось вырастить корнеплод весом в 10 кг, этот случай зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса.