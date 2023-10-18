Поиски альпинистки Надежды Оленевой приостановлены

Поиск альпинистки Надежды Оленевой, которая упала во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале, временно прекращен. В соответствии с информацией, опубликованной телеграм-каналом Подъем и подтвержденной Федерацией альпинизма России, вертолет не смог обнаружить тело девушки.

Ранее спасатели уже отправлялись на место происшествия и даже нашли альпинистку, однако из-за отсутствия необходимого оборудования для спуска в расщелину им пришлось вернуться в базу. После их возвращения тело Надежды Оленевой не удалось найти на прежнем месте.

Представители федерации считают, что альпинистку могло засыпать снегом. Из-за ухудшения погодных условий ночью в горах, рельеф местности, где ранее видели девушку, изменился полностью. Это привело к временной приостановке операции поиска.