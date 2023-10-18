Эвелина Бледанс рассказала, что сын готов воевать за Израиль

Известная телеведущая Эвелина Блёданс рассказала о судьбе своего старшего сына Николая. В своем интервью, она рассказала, что 29-летний Николай, решил остаться работать в Израиле. Это решение принято ими за два дня до начала атак ХАМАС на эту страну. Сама актриса успела уехать вместе с младшим ребенком.

Блёданс призналась в том, что ее сын готов пойти воевать, если придется. Но на данный момент Николай не подлежит мобилизации, все может измениться в любой момент.

Согласно ее словам, Николай работает в Израиле в качестве разработчика компьютерных игр. Сейчас он заменяет своего начальника, который находится на фронте.

Стоит отметить, что первенец Блёданс родился от израильского бизнесмена Дмитрия в 1994 году. В 2012 году Николай переехал в Израиль, в прошлом оду прошел армейскую службу и сейчас находится в военном резерве.