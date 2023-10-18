Вассерман уверен, война в Израиле окончится в ноябре

Эрудит и депутат Госдумы сделал свое заключение в событиях в Израиле и на Украине.

- Влияние вооруженного конфликта в Израиле на ход событий СВО не скажется. Окончание палестино-израильского спора позволит противнику выделить свои ресурсы для поддержки террористического режима Украины, – заявил Анатолий Вассерман.

- Аналогично тому, как ХАМАС не сможет противостоять израильским вооруженным силам, Украина не так долго сможет противодействовать российским организованным вооруженным силам.

Киев не может организовать достаточное оборонное производство. Вот почему те, кто ранее обещал бесконечную поддержку Украине, изменили свою позицию. Теперь они заявляют, что будут поддерживать киевский режим насколько смогут. Однако их хватит не надолго.

Возможно, в этом году СВО не окончится, но следующий год станет окончательным по украинской ситуации. Если мы применяли бы против Украины такие же методы, как Израиль против ХАМАС, то наши боевые действия были бы завершены уже через несколько недель.

Евреи и арабы – народы, хотя и близкие по культуре, но все же разные. Украинцы же, являются неотъемлемой частью русского народа. Поэтому мы не действовали стремительно и молниеносно.